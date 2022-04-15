عاجل.. «التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة المقبولين بالمدارس اليابانية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم التواصل مع الطلاب «المقبولين مبدئيا» للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لعمل المقابلات الشخصية بدءًا من يوم الأحد المقبل بالمدارس الحالية وذلك كمرحلة أولى، وفقاً لاحتياجات المدارس.

وأضافت في منشور على صفحة المدارس المصرية اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين للفروع الجديدة «بور فؤاد- مرسى مطروح- مدينة المستقبل/العاشر 3»، سيتم التواصل معهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.