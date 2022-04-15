ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 في مصر.. اعرف الشروط والتفاصيل الكاملة

أعلن دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 في مصر، مؤكدا أن صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات.

وجاءت ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 في مصر، وفقا للضوابط المعمول بها العام الماضي، على أن تقام صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

وشددت ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 في مصر على ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، مع اصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

وأكدت ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 في مصر على ألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، وألا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وسأل الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، خلال إعلانه ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 في مصر.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير الأوقاف بمديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومديري إدارات أوقاف القاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم 15 / ٤/ ٢٠٢٢م بديوان عام وزارة الأوقاف ، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية .

وبجانب إعلان ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 في مصر، شدد وزير الأوقاف على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشددًا على ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرًا إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.