الطفل مهند يخطف الأنظار بعد غنائه في مسلسل دايما عامر الحلقة 14

أدى الطفل مهند عماد، أغنية باللغتين الإنجليزية والعربية، في المسابقة الفنية بالغردقة ممثلًا لمدرسة رؤية الدولية، في مسلسل دايما عامر الحلقة 14، وذلك بدعم من عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة ويجسد دوره مصطفى شعبان.

مسلسل دايما عامر الحلقة 14

وقدم عامر عبد الرازق، في مسلسل دايما عامر الحلقة 14، بصحبة ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية بالمدرسة، وتجسد دورها الفنانة ميرنا نور الدين، الطفل مهند لجميع الحضور خلال فعاليات المسابقة، وقال عامر في كلمته، إن مهند طفل مميز ومبدع، داعيًا إياه إلى الغناء، وقوله ساخرًا: اوعى تكسفني، مع ضحكات مهند خجلًا.

مصطفى شعبان يمازح الطفل مهند: اوعى تكسفني

ونجح الطفل مهند، في نزع التصفيق الحار من الحضور، بعد غنائه في مسلسل دايما عامر، بشكل خطف الأنظار، وعبر عامر عبدالرازق عن سعادته لنجاح مهند، وقام باحتضانه، واحتضنته ميس زهرة، مديرة المدرسة وجسدت دورها الفنانة لبلبة، معبرة عن فرحتها لنجاحه.

ووجهت ميس زهرة، الشكر لـ عامر عبدالرازق، لإصراره على إحضار مهند إلى المسابقة واقتناعه بموهبته الفنية، رغم اعتراضها على مشاركته.