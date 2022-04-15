تقرب مصطفى شعبان للطلاب في مسلسل دايما عامر الحلقة 13: صور سيلفي ونصيحة

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 13 محاولات عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية التي تنقسم لـ ناشونال وإنترناشونال، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، التودد لبعض الطلاب، خلال تواجدهم في الغردقة، على خلفية مشاركتهم في مسابقة تنافس فيها المدارس الدولية.

مسلسل دايما عامر الحلقة 13

وحرص عامر عبدالرازق، على عدم إفشاء سر الطالبة لوجي التي تعمدت كسر قدم زميلتها عمدًا لمنعها من المشاركة في المسابقة الفنية للحصول على مكانها في الفرقة، وأخبرها في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 13 أنه لن يخبر أحد بشرط فوزها في المسابقة واعتبار الفوز بمثابة اعتذار عما فعلته.

وحرص في مسلسل دايما عامر الحلقة 13 على التقاط الصور السيلفي مع بعض الطالبات، بهدف التعرف عليهن والتقرب لهن ومعرفة مشاكلهن.

مصطفى شعبان يساعد طالبة مصابة بالبهاق للاندماج في المجتمع

كما ذهب عامر عبدالرازق، إلى الطالبة سما المصابة بالبهاق، لمعرفة سبب رفضها المشاركة في مسابقة الرقص بدلًا من زميلتها التي كسرت قدمها، وبالرغم من أنها أخبرته أن والدها هو الذي يرفض، إلا أنه تفهم خوفها من المجتمع بسبب مرضها، ووعدها بالحديث في هذا الموضوع بعد عودتهم للقاهرة.