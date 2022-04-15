يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 14 والقنوات الناقلة له، لمتابعة موقف مدرسة رؤية في المسابقة الفنية التي تشارك فيها بالغردقة، بعد خسارتهم في أحد جولات المسابقة، وهل ستنجح المدرسة في الفوز بهذه الجولة من عدمه.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 14 والقنوات الناقلة

تشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 14 والقنوات الناقلة، قناة الحياة حيث يعرض في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

يعرض مسلسل دايما عامر على منصة watch it

وتضمنت مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 14 والقنوات الناقلة، قناة ON حيث يعرض في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

عامر عبد الرازق يحاول مساعدة طالبة مصابة بالبهاق

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 13، رفضت الطالبة سما المصابة بالبهاق، المشاركة في مسابقة الرقص التي تنافس فيها المدرسة بالغردقة، بدلًا من زميلتها التي تعرضت لكسر في قدمها، وعندما سألها عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي، ويجسد دوره مصطفى شعبان، عن سبب رفضها المشاركة، أرجعت ذلك لرفض والدها.

ووعدها عامر عبدالرازق، بالحديث معها في هذا الأمر بعد عودتهم إلى القاهرة، لاقتناعه بأن سبب رفضها خوفها من نظرة الناس لها بسبب إصابتها بمرض البهاق.