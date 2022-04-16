روسيا: أرسلنا مذكرات احتجاج لكل الدول الداعمة لأوكرانيا بالأسلحة

أكدت وزارة الخارجية الروسية صحة المعلومات حول إرسال روسيا مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزودها بالأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نعم أرسلناها

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، يوم الجمعة: نعم، أرسلناها (في إشارة إلى مذكرة الاحتجاج)، وذلك ردا على طلب التعليق على تقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في هذا الصدد، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية

زاخاروفا: وجهناها لكل الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح

وأكدت زاخاروفا أن المذكرة تم توجيهها إلى جميع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح خلال العملية العسكرية الروسية هناك، بما يعني أنه تم توجيهها كذلك للولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت صراحة أنها أرسلت وسترسل أسلحة لأوكرانيا.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت في وقت سابق بأنها اطلعت على مذكرة احتجاج روسية، وجهت إلى واشنطن بشأن قرار الإدارة الأمريكية توريد أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.