الدفاع الروسية: إجلاء مدنيين معظمهم نساء وأطفال من مدينة إيزيوم بخاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجلاء مجموعة من المدنيين معظمهم نساء وأطفال من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقبل قليل، سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف غربي البلاد، وأعلن محافظ كييف أنَّ فرق إنقاذ توجهت إلى موقع انفجار في ضواحي العاصمة.

انفجارت في العاصمة الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وفرضت عددًا من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

جولات من المفاوضات

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، كان آخرها في تركيا، لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الآن.