الدفاع البريطانية: أضرار كبيرة في البنية التحتية بأوكرانيا بسبب القصف

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنَّ القوات الروسية عملت على تدمير جسور وتفخيخ طرق أثناء انسحابها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى وقوع أضرار كبيرة بالبنية التحتية في أوكرانيا بسبب القصف الروسي، مبينة أنَّ أضرار البنية التحتية للنقل بأوكرانيا تهدد إيصال المساعدات الإنسانية.

وقبل قليل، سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف غربي البلاد

24 فبراير الماضي بداية الحرب الروسية على أوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وفرضت عددًا من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، كان آخرها في تركيا، لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الآن.