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«المركزية للتقاوي» تنظم دورة تدريبية لوفد عراقي بالتعاون مع «فاو» و«إيكاردا»

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محمد ابو عمرة
11:31 ص | السبت 16 أبريل 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أعلن أحمد عصام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، اختتام الدورة التدريبية لبعض المبعوثين من دولة العراق الشقيق تحت عنوان «فحص التقاوي طبقا للنظم الدولية».

جاء ذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا».

محاضرات نظرية وتدريب عملي بمعامل كفر الشيخ

وقدّم عصام التهنئة للوفد العراقي على اجتياز البرنامج التدريبي المكثف، والذي تضمن محاضرات نظرية والتدريب العملي بمعامل الإدارة والزيارة الميدانية لمحطة غربله وإعداد التقاوي التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في كفرالشيخ، ورحب بوجودهم في مصر.

ونوّه بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كل أوجه الدعم والتدريب للأشقاء العرب، من ناحيته تقدم الوفد العراقي بالشكر للمسؤولين عن الدورة على حفاوة الاستقبال وعلى برنامج الدورة العملي والنظري.

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