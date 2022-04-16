يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 15 والقنوات الناقلة، خاصة أن أحداث المسلسل تصاعدت خلال الحلقات الماضية، وأصبح «جلال» محتار في التعامل بين «روقة» و «سلمى».

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 15 والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 6.45 دقيقة على شاشة dmc، إذ أنَّ العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وينتظر الجمهور الحلقات الجديدة باستمرار يوميا لمتابعة قصة جلال مع أهله.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا، تطورًا كبيرًا في الأحداث، وقد ظهر في حلقة أمس الفنان أحمد فهمي، كضيف شرف وجسّد دور صاحب الفندق الذي اختاره «جلال» من أجل أن يكون به حفل زفافه.

وجه أحمد فهمي له رسالة بأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وذلك من أجل أن يذهب إلى والدته ويصالحها بعد أن ظهرت علي يديه كلمة «تحت رجليها».