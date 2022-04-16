رفع 915 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهي بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وكشفت محافظة الجيزة في بيان، أن الأجهزة التابعة لها والمتمثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، حملات إشغالات مكبرة أسفرت عن ضبط 380 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه في حي جنوب تم رفع 110 حالات إشغال من شوارع قره بن شريك ومراد ويافع بن يزيد، وتم التحفظ على عدد 8 مركبات توك توك غير مرخص، لافتة إلى أنه في حي العمرانية تم شن حملة إشغالات مكبرة على شوارع الهرم ومحمود سامي البارودي والشعب ومحور الفريق كمال عامر وجمال الدين الأفغاني وخاتم المرسلين، أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال، وكلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام والجزر الوسطى.

كلبشة السيارات المتعدية على الأرصفة

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملات مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية على الطرق والأرصفة والمتروكة بالجزر الوسطى، حيث شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازي.

وفي مدينة الحوامدية تم شن حملة مسائية أسفرت عن رفع 64 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي، وفي مركز ومدينة البدرشين تم رفع 90 حاله إشغال من شوارع النيل السعيد وعمرو بن العاص وآثار سقارة.

كما شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر، حملات مسائية لإزالة إشغالات المحال والمنشآت التجارية، وأسفرت عن رفع 70 حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.