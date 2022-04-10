أصل الديوان| مقر محافظة الجيزة.. عقار أثري حرقه الإخوان بعد فض رابعة

تعكس المباني التاريخية في مصر، العلاقة بين الإنسان والمكان، عبر مختلف العصور، ووفقا للظروف السياسية التي مرت بها الدولة، ومن بين تلك المباني، مبنى ديوان عام محافظة الجيزة، والذي يحكي قصة تلك التحولات، إذ يعد شاهدًا على ثلاث مراحل رئيسية، ففي الأصل تم تشييد المبنى قصرًا لأحد أمراء أسرة محمد علي باشا، وعاد المبنى إلى الدولة بعد قيام ثورة 1952 ليتم اتخاذه مقرا لديوان عام محافظة الجيزة، لكنه تعرض لحريق على يد الإخوان خلال اعتصام رابعة، حتى كادت النيران تقضي على كافة مشتملاته، ثم مُنح المبنى قبلة الحياة بعد إعادة تأهيله في 2014.

قصة إنشاء فيلا محافظة الجيزة

وتعود قصة المبنى إلى القرن الـ19، وبعد ثورة 23 يوليو 1952، تم اتخاذه كديوان عام محافظة الجيزة، وتم إدراج المبنى في قائمة المباني التراثية التي تخضع لأحكام القانون 144 لحماية التراث، ووفقا لهذا القانون يتم التعامل معه تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

أبرز المعلومات عن مبنى ديوان عام محافظة الجيزة

المبنى مكون من ثلاثة طوابق، الأول، تحت الأرض يشمل مكاتب إدارية وإدارة الاتصالات وسكرتارية محافظة الجيزة والأرشيف وغرفة عمليات المحافظة، فيما يضم البهو الرئيسي قاعة للمؤتمرات ومكتب السكرتير العام المساعد والمكاتب الملحقة الخاصة بمستشاري المحافظ، أما الطابق الثاني فيضم مكتب المحافظ والنواب ومكتب آخر للسكرتير العام المساعد.

وتعرض المبنى لحريق مروع من قبل الإخوان عقب أحداث فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، والتهم الحريق طابقين من المبنى الإداري وتم إنقاذ الأوراق والمستندات، والانتهاء من ترميمه في 2014.

وحول تاريخ المبنى، قال الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام اتحاد الآثاريين العرب، لـ «الوطن»: «يعود إنشاء المبنى إلى أسرة محمد على وبالتحديد الحقبة الخديوية، والمبنى معبر عن فترة مهمة في تاريخ مصر خلال القرن الـ 19، وتم تأميمه وتحويله إلى مبنى حكومي بعد ثورة 1952 كما تم إدراجه ضمن المنشآت التراثية ويخضع للقانون 144 لحماية التراث ووفقا لهذا القانون يتم التعامل معه تحت إشراف وزارة الثقافة.