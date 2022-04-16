غرق المدمرة الأمريكية ذاسوليفانز بعد ساعات من غرق الطراد الروسي موسكفا

كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن غرق المدمرة الأمريكية يو إس إس ذا سوليفانز في بحيرة إييري بولاية أوهايو الأمريكية، في ظل غموض حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية غرق الطراد الروسي موسكفا خلال محاولة قطره بعد تضرره إثر نشوب حريق وانفجار ذخيرة به، وادعاءات أوكرانية إصابته بصاروخين أوكرانيين.

غرق المدمرة الأمريكية.. أطقم الغطس تُحدد السبب

وفي محاولة تفسيرها لحادث غرق المدمرة الأمريكية يو إس إس ذا سوليفانز USS The Sullivans، أشارت شبكة «سي إن إن» إلى أنَّ هذه المدمرة الأمريكية، وهي مدمرة بحرية من الحرب العالمية الثانية، تعاني من تهالك في بدن السفينة، ما أدى إلى غرقها في بحيرة إييري بولاية أوهايو الأمريكية، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن أطقم الغطس تعمل على تحديد الأسباب وراء هذه الحادثة.

وأشارت «سي إن إن» إلى أنه بدأ إصلاح السفينة والحفاظ عليها العام الماضي، لكن العمال توقفوا في شهر أكتوبر عندما انخفضت درجات حرارة المياه.

غرق الطراد الروسي موسكفا فغرقت المدمرة الأمريكية ذا سوليفانز

وقد لفتت حادثة غرق المدمرة الأمريكية الأنظار وأثارت تساؤلات وعلامات تعجب، خاصة أنها جاءت بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية غرق الطراد الروسي موسكفا، وهي التساؤلات التي زادها عدم إعلان أطقم الغطس الأمريكية عن الأسباب الدقيقة وراء هذه الحادثة بعد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن حريقا شب على متن الطراد الروسي موسكفا أدى لانفجار ذخيرة به، لتعلن لاحقًا أنَّه غرق بسبب شدة الرياح خلال محاولات قطره لإصلاحه في القاعدة الدائمة للأسطول الروسي بشبه جزيرة القرم، فيما أكّدت كل من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية أنَّ الطراد الروسي موسكفا تمّ استهدافه بصاروخين أوكرانين.