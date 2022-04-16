مزارع ينتقم من ابن عمه بخطف وقتل طفله في سمالوط.. «عايره بالسرقة»

تجرد مزارع من مشاعر الإنسانية، بعدما أقدم على خطف وقتل طفل صغير لم يتجاوز الرابعة من عمره، وذلك انتقاماً من والد الطفل، ابن عم المتهم، الذي اعتاد التشهير به في واقعة سرقة، بين أبناء قريته، بدائرة مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.

المتهم خطف الطفل أثناء اللهو أمام المنزل

تمكن المتهم من استدراج الطفل المجني عليه، أثناء قيامه باللعب أمام منزل أسرته، حتى قطعة أرض زراعية، وانهال عليه ضرباً كما قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه، وتخلص من جثة الطفل بإلقائها في أحد المجاري المائية، حيث تم العثور عليها.

العثور على جثة الطفل داخل جوال في الترعة

تلقى مأمور مركز شرطة سمالوط بلاغاً، في وقت سابق، بتغيب طفل عمره 4 سنوات، في ظروف غامضة، حال لهوه أمام منزله، ثم تم العثور على جثة الطفل في إحدى الترع بالقرية، ونجح رجال المباحث الجنائية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

الانتقام من والد الطفل لقيامه بالتشهير بالمتهم

وتوصلت جهود فرق البحث، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، إلى أن وراء تغيب الطفل أحد أبناء عمومة والده، يعمل مزارعاً، وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة أقدم على ارتكاب جريمة اختطاف وقتل الطفل رغبة منه في الانتقام من والد المجني عليه، لأنه اعتاد التشهير به في واقعة سرقة.

اعتراف المتهم بقتل الطفل انتقاماً من والده

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل الطفل بعد استدراجه إلى قطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية، وتكبيله وخنقه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك وضع جُثته داخل 2 جوال بلاستيك وألقاهما بمجرى مائي بدائرة مركز سمالوط، بغرض الانتقام من والده لقيامه بالتشهير به بالسرقة بين أهالى القرية.

كما أرشد المتهم عن مكان تخلصه من الجثة، وتم انتشالها لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.