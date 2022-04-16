رئيس بنوك الطعام: مليار وجبة رمضانية للاجئين وضحايا الكوارث في 50 دولة

قال الدكتور معز الشهدي رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية، إن حملة المليار وجبة والتي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجا من النازحين واللاجئين وضحايا الكوارث والحوادث وغير القادرين على العمل بـ50 دولة خلال رمضان، ليكون الهدف الرئيسي والذي نحلم بتحقيقه قريبا «القضاء على الجوع».

تطور كبير في ثلاث سنوات

وأضاف رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية لـ«الوطن»: نجحت شبكة بنوك الطعام المصرية في أن تصبح نموذجًا رائدًا وملهمًا لأكثر من 105 دول عبر العالم.

وأكد أن حملة هذا العام من أكبر حملات الإطعام التي تم إطلاقها في العالم بشراكة مع عدد من المؤسسات وتبرعات شركات وأفراد ومؤسسات، ولم تستهدف «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» هذا العدد من الوجبات المستهدف توزيعها من فراغ، حيث نجحت في تحقيق 10 ملايين وجبة العام قبل الماضي ثم 100 مليون وجبة العام الماضي، وجمعت بالكامل قبل انتهاء نصف رمضان وتم توزيعها في 14 دولة ثم 30 في عام 2021، وبعد النجاح ارتفعت آمالنا وأصبح حلمنا هذا العام المليار وجبة.

آلية صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين

وأكمل الشهدي «قمنا من خلال مبادرات محمد بن راشد وشركائها وفي مقدمتهم شبكة بنوك الطعام الإقليمية، بوضع آلية لتحقيق الرقم المستهدف، حيث سيتم تقسيم الحملة إلى ثلاث مراحل، تستهدف المرحلة الأولى نفس الدول المستفيدة من حملة الـ100 مليون وجبة العام الماضي، ومنها موريتانيا وغانا وأوغندا وبورندي والعراق واليمن ولبنان والسودان، وهي دول تأثرت بشكل كبير نتيجة الأزمة العالمية الأخيرة ولم تصل لها الإمدادات الغذائية، كما تسببت الأزمة في ارتفاع الأسعار بها، وهو ما يجعلها في مقدمة الدول المستهدفة من الحملة.