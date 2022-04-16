مصرع 3 أشخاص غرقاً بينهم طفل وشقيقان في واقعتين بالمحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مصرع ثلاثة أشخاص غرقاً، بينهم شقيقان وطفل، في واقعتين مختلفتين، وتم تحرير محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التحقيق فيهما، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثث الضحايا، ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنها.

مصرع شقيقين غرقاً في بحر شبين

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شقيقين داخل ترعة بحر شبين، في قرية «محلة أبو علي»، بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثتين.

وتبين من التحريات الأولية أن الشقيقين في العقد الثاني من العمر، حيث جرفهما التيار إلى داخل ترعة بحر شبين، وعدم قدرتهما على السباحة، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما.

مصرع طفل غرقاً في بركة مياه

كما لقي طفل مصرعه داخل بركة ممتلئة بالمياه، خلف محطة قطار «بنزايون» بالمحلة الكبرى، وذلك نتيجة لوجود أعمال حفر ببعض الأماكن وامتلائها بالمياه.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل، داخل إحدى الحفر الموجودة خلف محطة قطار بنزايون، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.