العناية الإلهية تنقذ طفلا من الغرق في حفرة بوسط العريش

أنقذت العناية الإلهية طفلا صغيرا من الغرق فى أحد الحفر التى خلفتها عملية إنشاء خطوط المياه الجديدة بشوارع مدينة العريش الفرعية، حيث تمكن الأهالي من إنقاذ الطفل فور وقوعه في الحفرة قبل أن يتعرض لموت محقق.

الطفل وقع فى الحفرة «على وجهه»

وأكد شهود عيان من أهالي العريش لـ«الوطن» على أن الطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وقع فى حفرة صغيرة بجوار مكتبة «كذا ميزا» بوسط مدينة العريش، وأضاف الشهود أن عملية الحفر والتجديد للخطوط التي تقوم بها شركة المقاولات الخاصة بخطوط المياه الجديدة، خلفت ورائها بعض الحفر التي تتراوح ما بين متر وأخرى 50 سنيمترا، وكان الطفل يلهو بالمياه التي تتجمع فى الحفر وقت المساء، ليقع الطفل على وجهه فى إحدى تلك الحفر، أثناء لهوه فى المياه الراكدة.

أحد المارة سمع استغاثة الطفل

وأوضح الشهود أن أحد المارة سمع استغاثة طفل يبكي، وأخبره أن صديقه وقع فى الحفرة، فتجمع أهالي المنطقة على الفور، وقاموا بإخراج الطفل فى أقل من دقيقة، ليخرج وقد أصيب بجروح بسيطة فى الوجه، لم تستدع نقله إلى المستشفى.

غضب أهالى العريش من طريقة عمل شركة المقاولات

وعبر الأهالي عن سخطهم لما تقوم به شركة المقاولات الخاصة بتركيب الخطوط الجديدة في شمال سيناء، والتي تخلف ورائها حفرا كثيرة فى الشوارع، ما أدى إلى وقوع بعض السيارات فى تلك الحفر، خصوصا أن عملية الحفر شاملة الشوارع الخلفية للمدينة، وأن عملية التركيب تتأخر كثيرا فى جميع المناطق، علاوة على عدم ردم الحفر بعد الانتهاء من عملية التركيب، برغم شكاوى الأهالي وأصحاب السيارات بشكل شفهي للمسؤولين.