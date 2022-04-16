«حياة كريمة» تكرم بائع جرائد ساعد رجلا فقيرا: «بصرف على 3 بنات»

كرم برنامج «حياة كريمة» من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى على قناة DMC، بائع جرائد بعدما ساعد شخصا فقيرا، إذ يعمل في بيع الجرائد منذ 55 عاما.

وينفق الرجل على 3 بنات، ورغم ذلك، فإنه لا يحقق مبيعات جيدة بشكل منتظم «ببيع يوم حلو، ويوم مش قد كده»، وأبلغه الإعلامي أيمن مصطفى، بأنه قرر شراء البضاعة، ومنحه مبلغا من المال، وقال له إنه لن يأخذ البضاعة معه، وسيتركها له لكي يبيعها.

وبعد مرور 20 دقيقة، مرّ على بائع الجرائد، بائع متجول مسن، واشتكى له، سوء حالته، بعدما تعرض لحادث سيارة، أدت إلى تحطيم البضاعة، فأخرج بائع الجرائد كل ما في جيبه ومنحه إياه على الفور.

وعاد الإعلامي أيمن مصطفى، لبائع الجرائد، وسأله عن سر تقديم المساعدة للرجل، قائلًا له: «مش أنتَ أولى بالفلوس دي؟»، ورد عليه البائع: «ربنا بعت لي رزق، وفي واحد جالي غلبان، يمكن ظروفي أنا أحسن منه، مفكرتش أبدا، ربنا رزقني، لكن هو معندهوش رزق».

بطل من أبطال حياة كريمة

وقدم الإعلامي لبائع الجرائد، ميدالية حياة كريمة، وقال له إنه أصبح أحد أبطال المبادرة الرئاسية، وطلب منه أن يطلب أي طلب حتى تحققه له المبادرة، ورفض الرجل، قائلا: «مينفعش، ممكن يبقى في واحد أقل مني، يكون أولى مني بيها، الحياة على القد، بس برضه ممكن يبقى في واحد محتاجها عني، ولو في يبقى هو أولى.. الميدالية أحلى من الدنيا وما فيها، لكن الفلوس رايحة».

مديون للضرائب ولكن

ولفت، إلى أنه مديون للضرائب، ورفض أن يكشف عن مقدارها للإعلامي حتى لا يسددها بدلا منه: «اللي محتاجه طلبته من ربنا سبحانه وتعالى»، وقدم له أيمن مصطفى مبلغا من المال، فقبله الرجل وبكى.