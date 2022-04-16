مي كساب تدخل في خلافات مع زوجها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15، من أكثر الكلمات التي يجري البحث عنها، في الوقت الحالي، عبرالمحرك الشهير «جوجل»، من قبل العديد من متابعي العمل في ظل عرض الحلقة الجديدة منه.

وشهدت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15، تطورات مشوقة حول علاقة ليلى التي تلعب دورها مي كساب، وزوجها حازم ويجسد شخصيته نور محمود.

ملخص أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15

وتوالت المشاهد بذهاب حازم إلى منزل ليلى، ومن ثم يكتشف عن طريق الصدفة وجود بعض الأشياء داخل غرفة نومه، التي تثير شكوكه نحو قدوم زوجته الثانية شروق إلى منزل الأولى.

وبسؤال حازم لـ ليلى عما إذا كانت زوجته الثانية شروق قامت بزيارتها أم لا، تجيبه بأنها بالفعل قابلتها، وقررتا أن تكونا صديقتين، وهو ما رفضه بشدة، وسرعان ما نشب الخلاف بينهما.

أبطال وأحداث مسلسل أحلام سعيدة

تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في إطار اجتماعي كوميدي، حول ثلاث سيدان تجمعهن الصدفة ويواجهن أزمات مختلفة.

ويشارك في بطولة العمل كل من، يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، حمدي الميرغني، عماد رشاد، سامي مغاوري، وتامر هجرس، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.