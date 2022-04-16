مي كساب عن مسلسل أحلام سعيدة: غادة عادل «طيبة».. وشيماء سيف خطفت قلبي

تطل الفنانة مي كساب، على المشاهدين في ماراثون مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل أحلام سعيدة، الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية حول عدد من السيدات اللاتي يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر من خلال لقاءاتهن داخل عيادة طبيبة نفسية، والأحداث تتصاعد في إطار من المفارقات الغريبة.

مي كساب تتعاون رابع مرة مع يسرا

وقالت مي كساب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشاركتها في «أحلام سعيدة»، يعد بمثابة رابع عمل فني يجمعها بـ الفنانة يسرا، التي سبق وقدمت معها عددًا من الأعمال الهامة منها مسلسل «سرايا عابدين»، مشيرة إلى أنها من عشاق الفنانة الكبيرة يسرا، ومن جمهورها: «دي رابع مرة اشتغل معاها، بحبها جدًا لأنها فنانة كبيرة ونجمة قدرت تحافظ على مكانتها طول السنين اللي فاتوا دول، ومستمرة في نجاحها، وده شيء صعب جدًا، لكنها الحقيقة قدرت تعمل معادلة صعبة، وهي الوحيدة اللي قدرت تحققها، وأتمنى إن ربنا يكرمها تقدر تحافظ على النعمة الكبيرة دي ويتمها عليها لأنها من الشخصيات الموهوبة المجتهدة والكل بيحبها».

صداقة عائلية مع غادة عادل

أما عن تعاونها مع الفنانة غادة عادل، قالت «مي»: «مسلسل أحلام سعيدة يعد ثالث عمل فني يجمعنا، وأنا بحبها لأنها إنسانة طيبة جدًا وعلى طبيعتها وبتحب كل زملائها وتقدرهم وتحترمهم، وكواليس التصوير معاها حلوة وممتعة».

واستطردت: «أنا وغادة عادل أصحاب من زمان، لأن كمان أختها مها صديقتي جدًا، وبالتالي مش جديدة الروح دي بيننا عشان نعرف بعض، وبالتالي هناك علاقات أسرية».

مي كساب: شيماء سيف مبهجة

وأشارت مي كساب إلى أن مسلسل أحلام سعيدة، أول عمل فني يجمعها والفنانة شيماء سيف: «أول مرة اشتغل معاها.. خطفت قلبي وروحي مبسوطة بصراحة جدًا بالتعاون معاها، دمها خفيف ومبهجة وتحب الضحك وروحها لذيذة أوي، أما الفنان سامي مغاوري، ويجسد خلال الأحداث دور والدي، شاركت معه أكثر من مرة، وفي كيمياء حلوة بينا في الشغل».

وأشارت إلى أن مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، يعد فرصة كبيرة للظهور في ماراثون دراما رمضان، حيث تجسد شخصية «ليلى» وهى ربة منزل تعاني من مشكلة عدم الإنجاب، وفي إطار مشوار الحياة تتعرف على كل من «فريدة وشيرين» وهما النجمتان يسرا وغادة عادل.

وأبدت مي كساب سعادتها للتعاون مع الفنان نور محمود: «يجسد شخصية زوجي في المسلسل، ممثل شاطر جدًا، ودوره حلو جدًا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور وتنبسطوا من المسلسل».

وأوضحت مي كساب، أن أهم ما يميز «أحلام سعيدة»، هي الكتابة النسائية والاهتمام بأدق تفاصيل المرأة، التي تعد نصف المجتمع بل والمحرك الأساسي في كافة مناحي الحياة «نحن نساء وبالتالي يجب على كل فنانة التعبير عن مشاكل السيدات وتسليط الضوء عليها، مؤلفة المسلسل هالة خليل، استطاعت أن تقدم عملًا دراميًا يغوص في أدق تفاصيل الجنس الناعم، بمختلف مستوياتهن الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، السيناريو حلو جدًا ومميز للغاية».