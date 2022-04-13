إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات جيرة، وقعت بين عائلتين، بقرية البلايزة التابعة لمركز أبو تيج بأسيوط، وجرى السيطرة على الوضع، ونقل المصابين لتلقي العلاج، وجار التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تحت تصرف النيابة.

إخطار مديرية أمن أسيوط

كان اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية البلايزة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والسواطير، بسبب خلافات جيرة بين عائلتين ووقوع مصابين من الطرفين.

الشرطة في موقع المشاجرة

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، ورجال المباحث، إلى موقع الحادث وتبين صحة الواقعة، ونشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتي ميخائيل وحماد، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، والسيطرة على الوضع وفض المشاجرة بين العائلتين.

أسماء المصابين من العائلتين

كما أسفر الحادث، عن إصابة كل من بولس شحاتة ميخائيل 32 سنة، وسعيد ميخائيل شحاته 24 سنة، ومكرم شحاتة ميخائيل 59 سنة، وميخائيل شحاتة ميخائيل 46 سنة، فارس غريب صالح 23 سنة، ونوال خليفة جرجس 54 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين من العائلتين، واخطرت النيابة العامة لعمل التحريات لبيان اسباب المشاجرة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح التحقيق مع المتهمين في الواقعة.