«الحياة» تحقق حلم محمد صابر المصاب بالغضروف بمبلغ مالي يعينه على العلاج

من رحم المعاناة يأتي الأمل، وفي مفاجأة سارة للمشاهدين، حيث تجوب كاميرا «واحد من الناس» الشوارع والقرى قبل الإفطار يوميا، التقى الدكتور عمرو الليثي، اليوم 15 رمضان، ببرنامج واحد من الناس، مع مكافح ونموذج للتحدي والإصرار وهو المواطن محمد صابر الذي كان يعمل ضمن طائفة المعمار وتعرض لإصابة أقعدته عن العمل، ويحتاج لإجراء عملية جراحية «الغضروف» ويبلغ من العمر 34 عاما، ولديه 4 أطفال ومر على إصابته حوالي 8 أشهر.

تفاصيل حالة محمد صابر

وأضاف محمد أنه يعيش على مساعدات من إخوته، وأكد ان أصعب لحظة تمر عليه عندما يحتاج أبناؤه لشيء من الخارج وهو ليس لديه ما يوفي طلباتهم، وبالفعل حقق برنامج «واحد من الناس» أمنيته وأعطاه مبلغا ماليا، 6 آلاف جنيه، تعينه على مصروفات العلاج وسط فرحته وسعادته.

ويذكر أن برنامج «واحد من الناس» يعود خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة بمفاجآت وتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل، حيث يجوب البرنامج يومياً لمدة 30 يوما في شوارع ومحافظات مصر كلها، ليرسم البسمة والسعادة ويُحقق أمنيات المصريين في لحظتها.

تفاصيل برنامج واحد من الناس

والبرنامج يذهب ليلتقي بالناس في كل بقعة في المحافظات والقرى والمدن خلال شهر رمضان، ويستمع إلى أمنياتهم وأحلامهم، ويقدم لهم مفاجآت وهدايا ليحقق أمنياتهم فى نفس اللحظة.

يذاع واحد من الناس يوميا على شاشة الحياة قبل الإفطار مباشرة.