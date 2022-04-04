أحمد الشامي أستاذ رسم في مسلسل دايما عامر: الصدق أهم شيء

أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته بالمشاركة في ماراثون دراما رمضان من خلال مسلسل دايما عامر، الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، ومعالجته الفنية لبعض القضايا والمشكلات في ملف التعليم، وعلاقة الطلاب والمعلمين ببعضهم البعض، بخلاف علاقتهم بأولياء الأمور، وكيفية مواجهتهم الأزمات، خصوصاً وأن هذه الموضوعات تمس كل بيت في مصر.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، لبلبة، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، سماء إبراهيم، وإخراج مجدي الهواري.

ويجسد الشامي، خلال أحداث مسلسل دايما عامر شخصية مستر شريف، أستاذ الرسم بمدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم لـ «ناشونال وانترناشونال»، وينشب صراع بين طلاب المدرسة من جانب، والمدرسين من جانب آخر، وتتطرق الأحداث إلى طرح بعض الأزمات النفسية منها التنمر، وقصص الحب المستحيلة، ووقوع طالبات في غرام أساتذتهن.

دراسة تفاصيل الشخصية

وعن استعداده لتقديم شخصية المدرس على شاشة التليفزيون، قال أحمد الشامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عندما يجسد أي شخصية، يبدأ في إنعاش ذاكرته للبحث عن شخصيات شبيهة في الحقيقة، أو قريبة لها، والوقوف على تفاصيلها ومعرفة أبعادها وكل ما يتعلق بها للاستعانة بها في الدور الذي يقدمه على الشاشة، مشيرًا إلى أن المصداقية أهم ما يميز الفنان في أداء دوره.

واستطرد: «المهم بالنسبة لي إن الناس تشعر بأن أمامهم مدرس، مش فنان بيمثل إنه مدرس، لأن الموضوع ده بيفرق جدا، بيخلي فيه تقارب بين المشاهدين والفنان، خصوصًا وأن المصداقية هي الأساس، لو المشاهد صدق الممثل بيحبه».