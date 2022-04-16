البي بي إم وسيلة تواصل الإخوان.. مشفرة ويصعب اختراقها

يواصل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 عرض كواليس حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وسيطرة قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد على الحكم، كما فضح المسلسل بعض القيادات السياسية، وسعيهم للسلطة، والكشف عن الوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية، وخططها ومؤامراتها على الدولة المصرية، كما كشفت أحداث الحلقة اليوم، عن اعتماد الجماعة في أساليب تواصلها على التطبيقات الإلكترونية.

البي بي إم وسيلة تواصل الإخوان

وظهر خلال أحداث حلقة مسلسل الاختيار3 اليوم، استخدام تطبيق البي بي إم كوسيلة للتواصل بين الإخوان الإرهابية، فظهر أحد قادة التنظيمات السرية، وهو يخبر أتباعه بأن التواصل بينهم سيكون من خلال تطبيق البي بي إم، وهو تطبيق يتيح للمستخدمين التواصل والتعاون وصنع القرار بشكل أسرع مع توفير المنظمات الأمنية الواعية بأمان محسن على بيانات الشركة، ويستخدم مكتبة تشفير مصادق عليها من FIPS 140-2 وتعزز البنية الأساسية الآمنة، الموثوق بها من قبل منظمات أمنية واعية ومنظمة في جميع أنحاء العالم، لحماية البيانات النشطة وغير النشطة.

الإخوان اعتمدوا على تطبيقات التواصل كونها مشفرة ويصعب اختراقها

وعلق ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، خلال حديثه لـ«الوطن»، على استخدام الجماعة المحظورة لمثل هذه التطبيقات والاعتماد عليها كوسيلة للتواصل، موضحاً أن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تعتمد بشكل أساسي في تواصلها على التطبيقات واستخام الأسماء الحركية، والألغاز، لعدم رصد التواصل بينهم، مشيراً إلى أنهم كانوا يلجأون إلى التطبيقات غير المعروفة في مصر في ذلك الوقت، كونها مشفرة بشكل كامل، ففي عملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات استخدمت الجماعة تطبيق DUO.

الاختيار يوثق أصعب لحظات مصر

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الاختيار 3 نجح في توثيق الأحداث بشكل واضح وصريح، والكشف عن الوجه الحقيقي للجماعة، مسلطاً الضوء على عدم التوافق بين أعضاء الجماعة: «كلهم كانوا بيضربوا في بعض» كما كشف عن الدور الحقيقي الذي لعبته جماعة الإخوان الإرهابية خلال حكم الجماعة لمصر، واستيلاء مكتب الإرشاد على الحكم، وتوثيق دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على البلاد، وعدم تآمرها على مرسي، بالإضافة إلى مدى تعاون الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق مصلحة مصر.