«حاسة بعجز وبتقول إلحقيني يا ماما».. رزقة عن مرض ابنتها: مين يعالج ضنايا؟

«مع كل مسافر حكاية، وطريق طويل مليان مواقف وذكريات، حنين لأكلة، لفكرة، لشخص يستناك، وسؤال عنك وعن الأحوال وإزاي الحال؟، المسافر مش مجرد فكرة المسافر قصة حياة»، فمن داخل محطة قطار رمسيس، أجرت الزميله هبة هشام، حوارًا مع سيدة تحمل طفلة مريضة على الرصيف، تلك الطفلة مريضة بسرطان على المخ، إذ تبكي السيدة رزقة مدكور بخيت، والتي تبلغ من العمر 41 عاما، من سوهاج على حال ابنتها المريضة، «بنتي بتقولي إلحقيني ياماما، حوشي راسي يا ماما».

الورم السرطاني المصابة به ابنتها في عضو حيوي

مرض الطفلة قلب موازين العائلة بالكامل، حسب ما ذكرت رزقة، خلال برنامج «المسافر»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، «السرطان اللي عند بنتي مينفعش يتشال، عملنا قسطرة على المخ ونازل على حوض المياه، والورم أثر على دراعها ورجليها والعصب، وهي لا بتشرب ولا بتاكل»، مؤكدة أن ابنتها كانت سليمة وكانت تلعب مع زملائها في الشارع، وفي أحد الأيام وجدوا رقبتها ليست مستقيمة، «رقبتها لقيتها اتلوحت، روحت لشيخ قعد يقرأ عليها قالي بنتك مفيهاش حاجة روحي لدكتور مخ وأعصاب».

الطبيب طلب منها أشعة وتحاليل ثمنها يفوق الـ 1500 جنيه

وأوضحت أن الطبيب طلب منها أشعة وتحاليل ثمنها يفوق الـ 1500 جنيه وتم عمل أشعة رنين ومقطعية، «أول ما عرفت أن عندها كانسر، حسيت بالأم، حسيت يعني إيه أم، حسيت أن نفسي يكون المرض ده فيا أنا بس هي تقوم، أنا أمنيتي في الحياة تقوم وتلعب مع أصحابها، بتقولي يا ماما ليه ربنا ابتلاني بكده، أقولها إحنا أحسن من غيرنا، ربنا بيختبر عبده المؤمن، بنتي على طول بتشتكي من صداع وبترجَّع على طول، بنتي ماشية بالتخدير، ومش مستخسرين فيها أي حاجة، بس نفسي تقوم بالسلامة».