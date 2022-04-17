3 آلاف جنيه وراء إنهاء حياة «مسنة» وتقطيع جثتها في الإسكندرية

كشف ضباط مباحث الإسكندرية، غموض واقعة اختفاء ربة منزل عجوز مقيمة بالقاهرة، أثناء تواجدها فى زيارة لفيلتها بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، إذ تبين من التحقيقات، ان عامل قتلها بسبب الخلاف على مبلغ مالي، ثم قطع جثتها بواسطة ساطور، وألقى بها فى بئر الصرف الصحي داخل الفيلا لإخفاء جريمته.

بدأت الواقعة بإخطار تلقاه اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، من ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب يفيد بإختفاء ربة منزل، أثناء تواجدها في فيلتها بمنطقة برج العرب.

كشف غموض اختفاء مسنة

وأفادت تحريات ضباط مباحث القسم، بأن المجنى عليها مقيمة فى القاهرة، وتمتلك فيلا تحت التشطيب بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، كانت تجرى تجهزيها للأعمال الخيرية إلا أنها أختفت فى ظروف غامضة ولم يتمكن أهليتها للوصول إليها.

على الفور أمر اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير مباحث الإسكندرية واللواء عمرو الشامى رئيس المباحث لكشف غموض الحادث، وتبعها وضع خطة أشرف على تنفيذها العميد رمضان عبد الرحمن وكيل عام مباحث غرب الاسكندرية، أرتكزت على فحص المتردين على المجنى عليها أثناء تواجدها فى الفيلا، وتفريغ الكاميرات،وفحص جميع علاقات المجنى عليها.

القبض على المتهم

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب الى ان هناك عامل يدعى «ح» ويعمل على تشطيبات داخل الفيلا، حيث رصدته كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا ودخوله إليها مرتين مستقلا مركبة «توك توك».

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه وبالتحقيق معه أعترف المتهم بقتل المجنى عليها وفجر مفاجأة حيث قرر انه قام بتقطيع جثتها بواسطة ساطور والقى بها فى بئر الصرف الصحى داخل الفيلا.

تفاصيل الواقعة

وأوضح المتهم فى التحقيقات انه يوم إرتكاب الواقعة ذهب الى المجنى عليها لمطالبتها بمبلغ 3 آلاف جنيها باقى حساب الاعمال التى أجراها داخل الفيلا، إلا أن المجنى عليها أختلفت معه على الحساب وحدثت بينهما مشادة فدفعها على الارض وهددته بإبلاغ الشرطة فقرر التخلص منها وخنقها وضرب راسها بالارض حتى فارقت الحياة ثم أحضر ساطور وقام بتقطيع جثتها وألقى بها فى بئر الصرف الصحى لإخفاء جريمته ثم أحضر «التوك توك» وسرق بعض المواد الغذائية التى كانت تعدها المجنى عليها لاعمال الخير فى شهر رمضان.

أصطحب ضباط مباحث القسم المتهم الى الفيلا وأرشد عن جثة المجنى عليها وتم إنتشالها ونقلها الى مشرحة الإسعاف، فيما أرشد المتهم عن مكان إخفاء المسروقات.