دونيتسك: اشتباكات بين الجنود الأوكران الراغبين في الاستسلام والرافضين

كشف مسؤول في سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن وجود صراعات واشتباكات داخلية بين عناصر الجيش الأوكراني الراغب بعضهم بالاستسلام وإلقاء السلاح، والمسلحين المتطرفين الرافضين لذلك.

مستشار رئيس حكومة دونيتسك: نتوقع استسلام جماعي بين صفوف الجيش الأوكراني

وقال يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية: يمكن توقع استسلام جماعي بين صفوف الجيش الأوكراني، وسط نشوب نزاعات واشتباكات داخلية، لأن المتطرفين، على سبيل المثال، لن يقبلوا باستسلام أحد.

الدفاع الروسية: 1300 جندي على الأقل استسلموا في الأيام الماضية

وكانت وزارة الدفاع الروسية وسلطات جمهورية دونيتسك، قد أعلنتا في وقت سابق عن استسلام أكثر من 1000 جندي أوكراني، ليرتفع العدد المعلن بعد ذلك إلى أكثر من 1300 جندي، وسط توقعات روسية باستسلام مزيد من الجنود الأوكرانيين المحاصرين.