لبلبة تكشف سبب عدم زواجها في مسلسل دايما عامر الحلقة 14

كشفت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 14 أسباب عدم زواج ميس زهرة، مديرة مدرسة رؤية الدولية، وتجسد دورها الفنانة لبلبة، وذلك ردًا على تساؤل ميس همت مدرسة مادة اللغة الإنجليزية، وتقوم بدورها الفنانة سما إبراهيم، عن سبب عدم ارتباطها وتكوين أسرة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 14

وتطرقت ميس زهرة، إلى أسباب عدم زواجها طيلة حياتها، في مسلسل دايما عامر الحلقة 14، منها أن كل من تقدم لها رفض استكمال تعليمها ولكنها أصرّت على إتمامه.

وبعد توظيفها رفض كل من تقدم لها أيضًا استمرارها في عملها، ولكنها تمسكت بوظيفتها، وهكذا حتى مرّ بها العمر لتجد نفسها وحيدة.

بسبب الوظيفة ميس زهرة تخلت عن الزواج

وفي بداية حلقات مسلسل دايما عامر، رفضت ميس زهرة، تلقيبها بـ مدام، وذلك بعد مخاطبة مستر لطفي، وكيل المدرسة، ويجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله، إياها بلقب مدام زُهرة (بضم حرف الزين)، لترد عليه بقولها: أنا مش مدام ومش زُهرة، أنا ميس واسمي زهرة (بفتح حرف الزين).

وفازت مدرسة رؤية الدولية، في المسابقة الفنية بالغردقة على عدد من المدارس الأخرى، في مقابل خسارتهم في المسابقة العلمية، وسادت حالة من الفرحة بين الطلاب والحضور في مسلسل دايما عامر بعد فوزهم بالمركز الأول.