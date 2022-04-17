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مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 16 والقنوات الناقلة

كتب:

ضحى محمد
10:44 ص | الأحد 17 أبريل 2022
مكتوب عليا

مكتوب عليا

زادت معدلات البحث اليوم عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 16 والقنوات الناقلة، بعد تصاعد الأحداث وحالة الكوميديا التي يشهدها المسلسل، بأبطاله أكرم حسني، وهنادي مهنى، وأيتن عامر، حيث يدور العمل في إطار تشويقي كوميدي، حول عائلة «جلجل» التي تواجه مشكلات كبيرة، بعد زواجه بفتاتين في ليلة واحدة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

وتُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا، الليلة الساعة 6 و45 دقيقة، على قناة dmc، حيث العمل في إطار تشويقي كوميدي، حول «جلال» الذي يستيقظ كل صباح ويجد كلمات مكتوبة على ذراعيه، ومع توالي الأحداث تتحقق الكلمات التي يراها جلال في الحقيقة.

ملخص الحلقة 15 من مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث الحلقة 15، زواج الفنان أكرم حسني الذي يجسد دور «جلال»، بـ«روقة» و«سلمي» في ليلة واحدة، ولم تكتشف سلمي أنّه تزوج بفتاة أخرى حتى انتهاء الفرح، لكنها كانت تسأل باستمرار عن أسرة العريس، خاصة أنّها لم تحضر الزفاف.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.