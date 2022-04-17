زادت معدلات البحث اليوم عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 16 والقنوات الناقلة، بعد تصاعد الأحداث وحالة الكوميديا التي يشهدها المسلسل، بأبطاله أكرم حسني، وهنادي مهنى، وأيتن عامر، حيث يدور العمل في إطار تشويقي كوميدي، حول عائلة «جلجل» التي تواجه مشكلات كبيرة، بعد زواجه بفتاتين في ليلة واحدة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

وتُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا، الليلة الساعة 6 و45 دقيقة، على قناة dmc، حيث العمل في إطار تشويقي كوميدي، حول «جلال» الذي يستيقظ كل صباح ويجد كلمات مكتوبة على ذراعيه، ومع توالي الأحداث تتحقق الكلمات التي يراها جلال في الحقيقة.

ملخص الحلقة 15 من مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث الحلقة 15، زواج الفنان أكرم حسني الذي يجسد دور «جلال»، بـ«روقة» و«سلمي» في ليلة واحدة، ولم تكتشف سلمي أنّه تزوج بفتاة أخرى حتى انتهاء الفرح، لكنها كانت تسأل باستمرار عن أسرة العريس، خاصة أنّها لم تحضر الزفاف.