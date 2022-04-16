جلجل يتزوج سلمى وروقة في يوم واحد في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15

بدأ مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15، بإقامة جلجل الذي يقوم بدوره أكرم حسني، فرحين في نفس التوقيت، إذ تزوج جلجل من سلمى التي تقوم بدورها هنادي مهنا، وهي حبيبته، وفي القاعة أخرى تزوج من روقة وتقوم بدورها أيتن عامر، وهي ابنة خالته التي تزوجها مجبرا.

وارتدى جلجل بدلتين مختلفتين الأولى سوداء والثانية بيضاء، ويغني أغنية جديدة ضمن الأحداث هي «أنا العريس.. زفه ودوم تاتا تأ»، ويحاول جلجل الهروب من روقة والتوجه إلى القاعة الأخرى لحضور فرحه على سلمى، التي تسأله كل دقيقة عن سر غياب عائلته عن الفرح.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15

وضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15، يتحجج جلجل بأنه يشعر بمغص ليهرب من سلمى ويتوجه إلى القاعة الأخرى، في حين يحاول سيد صديق جلجل أن يخلي الغرفة 312 التي كان يرغب في حجزها ليحل لغز الكلمة المكتوبة على يده، وتحاول سلمى معرفة سبب غياب أسرته عن الفرح، في حين يتعلق أحمد فهمي بشخصية جلجل لأنه تزوج اثنين في يوم واحد.

يظهر بدوي ويقوم بدوره عمرو عبدالجليل، فجأة في الفرح، ثم يذهب جلجل برفقة سلمى بعد انتهاء الفرح، ويدخل معها الغرفة، فتتصل به روقة، ومن أجل الهروب من سلمى، يتحجج بأن مدير الفندق يطلبه.

أحمد فهمي ضيف شرف مكتوب عليا

ويخرج فيجد أحمد فهمي أمامه ويسأله عن سبب حجزه للغرفة 312، وقبل عودته لغرفة سلمى يجد روقة ومعها باقي العائلة أمامه يحتفلون بزواجه، ثم يضطر لدخول غرفة روقة، فيجد والده إحسان ويقوم بدوره إسماعيل فرغلي، يدخل خلفه الغرفة ليمنحه نصائح ليلة الدخلة.

تتحول روقه في طريقة معاملتها مع جلجل، وتهدده في حال خروجه من الغرفة بأنها ستفضحه، وتعامله بقسوه شديدة لأول مرة، فيحاول تذكيرها بعلاقتها به في السابق.