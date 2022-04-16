جلجل يحاول كشف سر الغرفة 312 في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15 تطور في الأحداث، حيث حاول جلجل إقناع روقة بالذهاب إلى سلمى، فتقتنع في النهاية بشرط أن يضع الهاتف في رقبته طوال الليل، وإلا سترسل إليها صور فرحها على جلجل.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل مكتوب عليا

يعود جلجل إلى غرفة سلمى فتسأله عن سبب اختفائه، فيبلغها أن أسرته تركته منفردا يوم زفافه، فتتعاطف معه سلمى ثم تسأله مجددا عن سبب عدم وجود أسرته في الفرح، ثم تتصل روقة بجلجل فيرد عليها، ثم يهرب مجددا من سلمى ويتوجه للغرفة التي حجزها منفردة 312.

جلجل يستكشف سر الغرفة 312

ويحاول جلجل أن يستكشف سر الغرفة 312 التي ظهرت مكتوبة على يده، ثم ينام جلجل من إرهاق اليوم الطويل، فيجد مدير الفندق «درديري» أحمد فهمي يتوجه له بنفسه ويحضر له عشاء، ويبلغه أنه منبهر به، ثم يجد جلجل أن كلمة غرفة 312 حذفت من يده دون أن يعلم السر ورائها.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

الجدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.