عاجل .. مصرع شابين في انقلاب سيارة نقل بالصف

لقي شابان مصرعهما إثر إنقلاب سيارة نقل من أعلى كوبري الاخصاص بالصف في محافظة الجيزة، كما تسبب الحادث المروع في إصابة آخرين.

وبحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث كان نتيجة خطأ بسبب الرعونة في القيادة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق النقل وانقلاب السيارة من أعلى كوبري الاخصاص بالصف.

وكان مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا يفيد بوفاة شخصين من جراء حادث سير، وانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث وتبين وجود تلفيات كبيرة من سيارة المتوفين، ونقل جثماني المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الصف، وجرى مناظرة الجثمانين وتبين وجود كدمات ناتجة عن الحادث.