غادة عادل تحاول كشف الحقيقة لـ يسرا في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15، من الكلمات التي تشهد العديد من عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم، التي شهدت تصاعدا كبيرا في الأحداث.

وخلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15، قررت فريدة التي تلعب دورها يسرا، الذهاب لقضاء عدة أيام بصحبة شيرين في منزلها، وتجسد دورها غادة عادل.

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15

وتتابعت المشاهد بشعور فريدة بالارتياح في منزل شيرين، وظاهرت الأحداث استمرار محاولات الأخيرة في كشف الحقيقة للأولى، والاعتراف لها بأنها من ارتكبت الحادث الذي أفقدها بصرها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشهد مسلسل أحلام سعيدة مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات من بينهم، يسرا، مي كساب، غادة عادل، شيماء سيف، عماد رشاد، حمدي الميرغني، انتصار، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، هشام عاشور، جيهان الشماشرجي، نور محمود، تامر هجرس، نبيل نور الدين، علي السبع، داليا شوقي، أوتاكا، ملك بدوي، ومحمد الصاوي.

والعمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج العدل جروب.