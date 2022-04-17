استخراج جواز سفر مستعجل من مجمع التحرير.. الشروط والإجراءات المطلوبة

خدمات عديدة تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين من أجل تسهيل تسريع الإجراءات الخاصة باستخراج جواز سفر مستعجل من مجمع التحرير أو مراكز إدارة الجوازات في محافظات الجمهورية، بحيث يستطيع أي مواطن الحصول على الخدمة

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن»، بشكل متواصل ومستمر لمتابعيها، نستعرض من خلال التقرير التالي، الشروط والإجراءات المطلوبة لـ استخراج جواز السفر مستعجل من مجمع التحرير، وذلك خلال 24 ساعة فقط من قيام المواطن بتقديم الطلب، وتستعرض «الوطن» خطوات التعامل مع تلك الخدمة.

استخراج جواز سفر مستعجل من مجمع التحرير

توجد عدد من المستندات الواجب توافرها لدى الراغب فى استخراج جواز سفر مستعجل من مجمع التحرير وهي كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- الحالة من التجنيد بالنسبة للذكور.

- تقديم 3 صور ملونة حديثة، ذات خلفية بيضاء اللون/ المقاس 4×6.

- بالنسبة للطلاب شهادة قيد من الجامعة.

- بالنسبة للإناث إثبات الحالة الاجتماعية سوء كانت متزوجة أو مطلقة أو آنسة.

- تقديم بطاقة الرقم القومي للراغب فى الحصول على جواز سفر من سن 16 سنة وللأقل من سن 16 شهادة الميلاد المميكنة.

أماكن بديلة لمجمع التحرير لاستخراج جواز سفر مستعجل

- مقر إدارة الجوازات بالعباسية.

- قسم الجوازات بالهيئة العامة للاستثمار.

- قسم الجوازات بمنطقة مصر الجديدة والموجود في قسم شرطة النزهة.

- قسم الجوازات بمدينة نصر والقائم بقسم شرطة مدينة نصر أول.

- قسم الجوازات بمدينة البعوث الإسلامية.

- قسم الجوازات بمنطقة حدائق القبة والقائم في قسم شرطة حدائق القبة.

- قسم الجوازات بمنطقة الأميرية الموجود بمجمع شرطة الأميرية.

- قسم الجوازات بمنطقة روض الفرج، والموجود في قسم شرطة روض الفرج.

- قسم الجوازات بمدينة 15 مايو بجهاز المدينة.