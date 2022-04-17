موعد الإفطار وأذان المغرب يوم الأحد 16 رمضان في محافظة أسيوط

أعلنت الهيئة العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 16 رمضان 1443، الموافق الأحد 17 إبريل 2022، في محافظة أسيوط، ومواقيت الصلوات الخمس، التي ينتظرها الصائمون، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد انتهاء الصوم وموعد الإفطار.

موعد الإفطار وأذان المغرب 16 رمضان في محافظة أسيوط

يأتي وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 16 رمضان 1443 هجريًا، 17 إبريل 2022، الساعة 6:21 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة أسيوط، وهو ما يبحث عنه ويتابعه سكان المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة أسيوط، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

موعد أذان الفجر يحين 4:01 صباحا.

والشروق موعده يأتى عند 5:29 صباحا.

أذان الظهر في تمام الساعة 11:55 صباحا.

وأذان العصر يحين موعده عند 3:27 مساء.

أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:21 مساء.

وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:39 مساءً.

وتشهد مساجد أسيوط إقبال شديد على صلاة التراويح، في أجواء رمضانية تتعلق بروحانيات إيمانية، مع الالتزام بكافة الضوابط والإرشادات التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الصحة حفاظًا على المصلين من انتشار فيروس كورونا.