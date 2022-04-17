يحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 16 رمضان في محافظة دمياط، وذلك لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها الصحيحة، وتناول طعام الإفطار بعد أذان المغرب وفقا لتوقيت المحافظة، لاسيما أن هذه المواعيد تختلف من محافظة لأخرى، بل ومن مركز لآخر داخل نفس المحافظة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 16 رمضان في محافظة دمياط

وتصل مدة الصيام في محافظة دمياط، اليوم الأحد 16 رمضان، الموافق 17 إبريل، إلى 14 ساعة و53 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب عند الساعة 6:22 دقيقة مساء.

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 16 رمضان في محافظة دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الأحد 16 رمضان

- موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:45 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأحد 17 إبريل 2022

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:45 مساءً.