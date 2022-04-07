فوز 8 من علماء جامعة المنصورة بجوائز النيل والدولة التقديرية لعام 2021

أعلنت جامعة المنصورة عن حصولها على المرتبة الثانية بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث، بعد فوزها بـ8 جوائز، طبقاً لإعلان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، حيث تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة، والتي تشمل جوائز النيل، والجوائز التقديرية، وجوائز التفوق، والجوائز التشجيعية، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد، التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنوياً.

وهنأ الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفى، العلماء بالجامعة الفائزين بجوائز الدولة، ‏مؤكداً أن هذه الجوائز تكريم من الدولة وتقدير منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن‎، مشيراً إلى تطور وتميز البحث العلمي بالجامعة بمختلف الكليات، والذي ينعكس على ارتفاع نسبة ‏الأبحاث العلمية ونشرها في أرفع المجلات العلمية.‏

أسماء علماء جامعة المنصورة الفائزين بجوائز الدولة

وفاز علماء جامعة المنصورة بالعديد من الجوائز منها:

جائزة النيل في مجال العلوم: فاز بها الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم المتقدمة لعام 2021.

جائزة العلوم الرياضية: فاز بها الدكتور أسامة معاذ علي حسن، أستاذ مساعد بكلية العلوم.

جائزة العلوم الزراعية: فاز بها الدكتور حسام الشيخ علي جمال الدين، أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري.

جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الزراعية: فاز بها الدكتور حازم حسن السيد رمضان، أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري.

علماء جامعة المنصورة يحصدون جوائز العلوم الطبية والمرأة

جائزة العلوم الطبية: فازت بها الدكتورة إيمان سعيد عبد الخالق، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة، والدكتور محمد السيد المسيري، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة.

وفي مجال الصحة والعلوم الصيدلية ضمن جوائز المرأة: فازت بها الدكتورة ماجدة نصر أحمد نصر، الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة.

في مجال العلوم الاجتماعية: الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي، أستاذ متفرغ بكلية التربية النوعية.