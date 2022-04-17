8 أيام متتالية «عطلة» للبنوك.. بينها إجازة عيد الفطر

أعلن البنك المركزي المصري عن عطلة رسمية طويلة للقطاع المصرفي تستمر لمدة 8 أيام متتالية، وتبدأ من 29 من أبريل الحالي وتنتهي في 7 من مايو 2022.

وأضاف البنك المركزي في بيان له، أن إجازة البنوك المصرية الرسمية لعيد الفطر المبارك تستمر 3 أيام متتالية تبدأ يوم الإثنين 2 مايو أول أيام العيد، وحتى 4 مايو، يتبعها العطلة الأسبوعية الرسمية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت 6 و7 مايو 2022.

يشار إلى أن 1 مايو إجازة رسمية للمصالح الحكومية والبنوك بمناسبة عيد العمال، كما أن يومي الجمعة والسبت الموافقين 29 و30 أبريل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وبذلك تمتد أيام إجازات البنوك المحلية 8 أيام متتالية.

آخر العطل الرسمية للقطاع المصرفي خارج يومي الجمعة والسبت

يشار إلى أن آخر العطل الرسمية للقطاع المصرفي خارج يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للبنوك، كانت في الـ6 من يناير 2022 الموافق الخميس واستمرت حتى يوم السبت ليتم استئناف العمل صباح الأحد 9 يناير بقرار من البنك المركزي المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يوافق 7 يناير من كل عام.19 مايو..

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وينتظر المتعاملون مع البنوك المصرية قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والذي من المقرر أن ينعقد في الـ19 من مايو المقبل لتحديد أسعار الفائدة الجديدة لمدة 6 أسابيع وسط أجواء عالمية يسيطر عليها الحذر من الضغوط التضخمية وتوجه البنوك المركزية العالمية نحو اتباع سياسات نقدية انكماشية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع سعر الفائدة بنسبة 1% خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، ليسجل 9.25 و10.25% للإيداع والإقراض على التوالي.