مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15.. جلال يتهرب من سلمى في يوم الزفاف

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15، تطورا في الأحداث، بعدما تزوج جلال ويقوم بدوره أكرم حسني، من سلمى التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، وروقة التي تجسد دورها الفنانة أيتن عامر، في نفس اليوم وفي قاعتين مختلفتين داخل نفس الفندق.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 15.. سلمى تكتشف تهرب جلال منها

وجاء ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل مكتوب عليا، اكتشاف سلمى تهرب زوجها جلجل منها وحجزه لغرفة 312، بعيداً عنها.

وانتهت أحداث الحلقة باكتشافها ابتعاده عنها، بعدما أصرت روقة، على أن يظل جلال بعيدا في حجرة بمفرده، بدلاً من أن تكشف السر وتخبر سلمى بزواجهما في نفس اليوم .

معلومات عن مسلسل مكتوب عليا

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل «مكتوب عليا» على قناة dmc يومياً الساعة 6.45 مساء، وتعاد الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.

والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري والمتحدة للخدمات الإعلامية.