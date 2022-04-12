سبب اعتزال توفيق عبد الحميد يثير الجدل على السوشيال ميديا: الشائعات كتير

يبحث الجمهور عن سبب اعتزال توفيق عبد الحميد، بعد قراره في الساعات الماضية باعتزال التمثيل نهائيًا، بمجرد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في مسلسل يوتيرن، الذي يعرض حاليًا في موسم مسلسلات رمضان، وذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الصحة سبب اعتزال توفيق عبد الحميد

وتسبب منشور توفيق عبد الحميد في حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حول ما إذا كان سبب الاعتزال يعود لخلافات نشبت بينه وبين بطلة مسلسل يوتيرن الفنانة ريهام حجاج، ولكنه عاد من خلال منشور آخر ليؤكد أن الأسباب صحية في المقام الأول.

وكتب عبر حسابه قائلًا: توضيح هام، لم يحدث أي مشاكل بيني وبين ريهام حجاج، أو أي حد من فريق العمل وعلاقتي والحمد لله بالجميع طيبة وقراري بالاعتزال سببه حالتي الصحية.

أيمن سلامة: كل ما يقال شائعات

وفي وسط الأنباء التي تم تداولها عن وجود خلافات بين توفيق عبدالحميد وريهام حجاج، رد السيناريست أيمن سلامة، مؤلف المسلسل، بأن كل ما يقال حول أسباب اعتزال توفيق عبد الحميد، وأنها بسبب ريهام حجاج محض كذب وافتراء، خصوصًا أنها لا تتدخل في الكتابة أو الإخراج أو الممثلين.

ريهام حجاج: توفيق عبدالحميد صاحبي وأبويا

ودخلت ريهام حجاج على خط الأزمة، عندما أعادت نشر ما كتبه توفيق عبد الحميد بنفسه، وتأكيده أن اعتزاله لأسباب صحية فقط، وأن ريهام فتاة طيبة ومثل ابنته، وعلقت بقولها: «بوست أستاذ توفيق اللي هو حقيقي طول التصوير صاحبي وأبويا سواء قدام الكاميرا أو وراها، ربنا يديله الصحة والعافية وطولة العمر ويفضل يمتعنا بأدواره ويشفيه ويعافيه».

وتابعت: «شكرا لزمايلي اللي هما في الحقيقة إخواتي على ردهم وتوضيحهم، وأرجو من الناس المحترمة كفاية إشاعات ونراعي الحرمانية خصوصا إننا في شهر رمضان الكريم».