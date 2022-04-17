تجديد حبس 28 عاطلا بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية تجديد حبس 28 عاطلًا على ذمة التحقيق 15 يومًا لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وضبطهم في أحد الحملات الأمنية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها على المعمل الجنائي لفحصها.

تفاصيل ضبط المتهمين

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار بالإضافة إلى 460 جرام من مخدر الهيروين، و325 جرام من مخدر الحشيش، 125 جرام من مخدر البودر، و65 جرام من مخدر الشادو، و250 جرام من مخدر الاستروكس و30 جرام من مخدر البانج و15 جرام من مخدر الأيس و375 قرص مخدر

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع وبعرضهم على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسهم 15 يومًا.

حبس عاطل شرع في قتل عامل

قررت جهات التحقيق تجديد حبس عاطل 4 لاتهامه بالشروع في قتل عامل لخلافات المصاهرة والنسب بينهما، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد النجار مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال عامل مصابا بجرحين طعنيين بالصدر، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «س.ع.ث»، 40 سنة، عامل، مصاب بجرحين طعنيين بالصدر، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيق طليقته «أ.ح.ع»، مقيم دائرة القسم، لحدوث مشاة كلامية بينهم بسبب خلافات النسب تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض «مطواة»، وفر هاربًا.

بعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، والتحفظ عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.