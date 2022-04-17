حنان يوسف: سعيدة بمشاركتي في العائدون.. و«كرارة» ابني اللي كان واحشني

شاركت الفنانة القديرة حنان يوسف في مسلسل العائدون الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ تجسد دور والدة علاء الذي يقوم بدوره الفنان ميدو عادل، وهو الشخص الذي قامت المخابرات المصرية بتجنيده لصالحهم في داعش، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور مع مشهدها في الحلقة أمس، وهي تبكي أثناء توديعه قبل ذهابه إلى داعش.

حنان يوسف تعبر عن سعادتها بالمشاركة في «العائدون»

وأعربت حنان يوسف عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في المسلسل، وقالت في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «صورت يومين وحبيت جدًا فريق العمل وكنت مبسوطة جدًا في اللوكيشن، خصوصًا مشاهدي مع صبري عبد المنعم وأمير كرارة، فأمير ابني اللي كان واحشني».

أبطال مسلسل العائدون

يذكر أن مسلسل العائدون شارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، الفنان أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، هاني رمزي، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

حنان يوسف تشارك في مسلسل المشوار

وفي سياق آخر شاركت «يوسف» الفترة الماضية في مسلسل «المشوار» رفقة الفنان محمد رمضان، إذ جسدت دور خالته التي يلجأ إليه بعد هربه من وجيه الشوربجي ورجاله، وقالت عنه في تصريح سابق لـ «الوطن» أن أكثر ما جذبها للمشاركة في العمل المخرج الكبير محمد ياسين، كما أشادت بالفنان محمد رمضان، موضحة: «محمد رمضان فنان متواضع وملتزم».

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد مجدي، الطفل محمد العزازي، محمود الليثي، بيومي فؤاد، كارولين خليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.