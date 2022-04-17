كيف أثرت الحرب على الإنتاج العالمي للسيارات؟.. انخفاض المبيعات في المقدمة

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قيام مراقبي صناعة السيارات بخفض توقعات الإنتاج والمبيعات للعامين المقبلين، إذ أدت الحرب إلى إغلاق المصانع في أوروبا الشرقية، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام الثمينة بالفعل، وفقاً لـ«CNBC».

العمال يتركون العمل فرارا من الصواريخ

وحاولت بعض مصانع السيارات في أوكرانيا الاستمرار وسط الغزو، وبحسب ما ورد اضطر العمال إلى ترك العمل للفرار من الصواريخ.

فقدان السوق العالمية 4 ملايين مركبة

وخفضت «S&P Global Mobility» المعروفة سابقًا باسم «IHS Markit»، توقعاتها لإنتاج السيارات العالمي بمقدار 2.6 مليون سيارة في كل من 2022 و2023 بسبب الصراع، ويشير السيناريو الأسوأ إلى فقدان السوق العالمي نحو 4 ملايين مركبة لـ«CNBC».

انخفاض ​​إنتاج السيارات الأوروبية 9٪

من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج السيارات الأوروبية بنحو 9٪، ما يقرب من مليون سيارة، وفقاً لـ«CNBC».

يعود بعض ذلك بشكل مباشر إلى خسارة مبيعات السيارات في روسيا وأوكرانيا، لكن هاتين الدولتين تشكّلان معًا حصة صغيرة من سوق السيارات العالمي - حوالي 2٪ من الإجمالي في عام 2021.

قلق بشأن نقص المواد الخام ومبيعات السيارات العالمية تنخفض 2٪

القلق الأكبر هو النقص في المواد الخام والأجزاء التي تضرب بالفعل شركات صناعة السيارات الأوروبية، مع تحذيرات بان تمتد إلى أسواق أخرى إذا استمرت الحرب.

بشكل منفصل، توقع محللو الائتمان في «S&P Global Ratings» أيضًا، أن مبيعات السيارات العالمية في عام 2022 ستنخفض بنسبة 2٪ إلى ما دون مستويات 2021، ويعد هذا انخفاضًا كبيرًا عن زيادة المبيعات بنسبة تتراوح بين 4٪ -6٪ لعام 2022 التي توقعتها المجموعة آخر مرة في أكتوبر 2021.

وتتعرض السوق إلى اضطرابات في توريد قطع غيار السيارات المهمة من المنطقة، وربما كان أبرزها الأسلاك من أوكرانيا، المواد الخام معرضة للخطر أيضًا، وتنتج روسيا 40٪ من البلاديوم الخام في العالم، الذي يستخدم لتنظيف عوادم السيارات، كل هذه مواد أساسية تستخدم في صناعة السيارات.