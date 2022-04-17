إزالة مخالفات تحويل وحدات من سكني لتجاري بالمعادي

شن عدد من أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة حملات مكثفة تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لإزالة المخالفات والارتقاء بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة وتوفير الخدمات المقدمة للمواطن بشكل حضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وقام فرع هيئة النظافة بحي البساتين بحملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان وتجريد ورفع اتربة بشارع 306.

وقف مخالفات بناء

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بالقاهرة بالتعاون مع منطقة الإسكان وإدارة المتابعة الميدانية بإيقاف أعمال مخالفات تحويل من سكني لتجاري بعمارات رقم 12 و13 و14 بالشطر العاشر، إلى جانب إيقاف أعمال مخالفة تحويل من سكني لتجاري بعمارات شركة زهراء المعادي بالشطر العاشر، وإيقاف أعمال مخالفة تحويل من سكني لتجاري بعمارة بزهرة المدائن، وإيداع كافة المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصلاح كسر ماسورة مياه

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالبساتين بإصلاح كسر ماسورة مياه خلف المرور القديم بمساكن الضباط مع شارع 306، وأعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بشارع 250 مع شارع النصر وتم الانتهاء من الإصلاح.

كسر ماسورة مياه بحي المعادي

وتلقى حى المعادي بلاغًا بشأن كسر ماسورة مياه، وعلى الفور قام بالتعاون مع إدارة المرافق والمتابعة الميدانية بإصلاح ماسورة مياه مكسورة بشارع 79 مع شارع 18، كما تم شن حملة داخل نطاق الحي للقضاء على المخالفات والإشغالات بالتعاون مع المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

أسفرت الحملة عن إزالة إشغالات المحلات والباعة المخالفين والأعمدة الحديدية بشارع 198 وشارع 108 وشارع الزهراء، ومصادرة المضبوطات و إيداعها بمخزن الحي لضبط الشارع، والتصدي لأي مخالفات.