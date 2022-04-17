السحور في خيام بدوية بالغردقة يجذب المصريين والأجانب.. رمضان بشكل تاني

تتميز عدد من المدن الساحلية بوجود الخيمة البدوية في شهر رمضان الكريم، ومن بينها مدينة الغردقة التي تشهد وجود أكبر خيمة بدوية على الشاطئ لتناول السحور على أنغام العود والربابة والمزمار البلدي، حيث للسهر في رمضان طابع خاص مع تناول السحور في أجواء رمضانية داخل الخيمة وعلى شاطئ البحر.

ويضم بوفيه السحور في الخيمة بيض مدحرج وجبنة قريش ومشروب الجبنة والقهوة العربية المجهزة على الفحم.

السحور في خيمة بدوية على شواطئ الغردقة

يقول عمرو رضا مسؤول في خيمة بدوية في الغردقة بالبحر الأحمر، إن السهر داخل الخيمة الرمضانية وتناول السحور له طابع خاص، خاصة في أجواء شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن بوفيه السحور يضم فول وجبنة قريش وبيض مدحرج، وذلك على أنغام العود وفرقة شعبية الربابة والمزمار البلدي.

وأكد «رضا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخيمة البدوية تشهد إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب من المقيمين في الغردقة من جنسيات أجنبية مختلفة، والذين حرصوا على مشاركة المصريين أجواء الشهر الكريم.

القهوة العربي والجبنة في السحور

بينما قال عمرو حسن، مدير خيمة بدوية بالغردقة، إن الخيمة البدوية تشتهر بمشروب الجبنة والقهوة العربية، والتي يأتي إليها السائحين الأجانب والمصريين خصيصا، وتلقى إقبالا من المواطنين في شهر رمضان الكريم، مع الفعاليات والروحانيات التي تبعث السعادة والفرح والسرور، في ظل عودة الخيام الرمضانية عقب انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخيمة البدوية تشهد دائم عروضا فنية وموسيقية متنوعة، منها الربابة والمزمار البلدي وأغاني على أنغام العود وفقرات موسيقية وفلكور شعبي، في أجواء رائعة تستمر حتى قرب أذان الفجر.