حالة الطقس غدا الإثنين 18-4-2022 في مصر.. انكسار الموجة الحارة

تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين طقس غائم جزئيا كليا، وذلك على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين يكون طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستنخفض عن حالة الطقس اليوم الأحد، وذلك بعد انكسار الموجة الحارة، القادمة من الصحراء الغربية، والتي كان يصاحبها رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية مما أعاق الرؤية الأفقية على معظم الطرق، حيث يختفي نشاط الرياح من حالة الطقس غدا، إلا على السواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء، حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حارًا خلال ساعات النهار، على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومع بداية ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ما بين 10-9 درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 33 - 17

الإسكندرية 23 - 16

وادي النطرون 32 - 17

طنطا 32 - 17

شبين الكوم 31 - 16

دمنهور 29 -17

بلطيم 22 - 15

مطروح 24 - 15

السلوم 19 - 16

سيوة 22 - 14

بورسعيد 27 - 14

دمياط 32 - 18

الزقازيق 31 - 17

المنصورة 30 - 17

الإسماعيلية 33 - 17

السويس 33 - 17

العريش 24 - 17

رفح 25 - 15

رأس سدر 33 - 16

نخل 35 - 19

نويبع 36 - 20

طابا 35 - 20

كاترين 31 - 15

الطور 34 - 22

شرم الشيخ 37 - 23

الغردقة 36 - 22

مرسى علم 35 - 21

الفيوم 34 - 21

بني سويف 34 - 23

المنيا 37 - 21

أسيوط 36 - 23

سوهاج 41 - 24

قنا 41 - 24

الأقصر 42 - 25

أسوان 43 - 26

إدفو 42 - 25

أبو سمبل 41 - 26

الوادي الجديد 44 - 22

شلاتين 33 - 19

أبو رماد 32 - 18

حلايب 30 - 19

رأس حدربة 31 - 19