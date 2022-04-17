آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم.. رسالة من وزير التعليم للمتقدمين

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم، موضحاً أن الوزارة تعمل على قدم وساق في إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بإعلان تفاصيل المسابقة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مشدداً على المعلمين بضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات تليفزيونية، أن أخبار مسابقة 30 ألف معلم هي عقد مؤتمر صحفي قبل نهاية شهر رمضان لتحديد آلية تقديم المعلمين للمسابقة والشروط والمستندت المطلوبة وكيفية اجتياز الامتحانات للمتقدمين.

آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم.. جهات مختلفة تعمل على إعدادها

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن أخبار مسابقة 30 ألف معلم وإعلان تفاصيلها، تشترك بها أكثر من جهة، لأن الوزارة تعمل مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، وتحت إشراف دولة رئيس الوزراء في الإعدادي الجيد لها.

يتم إدارتها على مستوى الدولة بأكملها

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن مسابقة 30 ألف معلم 2022 يتم إدارتها على مستوى الدولة بأكملها، وأن هذه المرة تتعمد الدولة حل جزء من عجز المعلمين في تخصصات معينة، وليس من منطلق التعيين فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه قارب على القرار، وذلك بالتعاون مع كليات التربية، وجهاز التنظيم والإدارة، وسيكون التقدم للمسابقة بمنتهى الشفافية، كي تحقق المسابقة النتيجة المرادة منها.

وشدد وزير التعليم على أن هذه المسابقة، لا تتحمل أي واسطة، وسيتم اختيار المعلمين، الذين تحتاجهم المدارس، دون تدخل في جودة المعلمين الذين سيتم اختيارهم.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا، في تحديد مواطن العجز، سواء في مراحل عمرية معينة أو مناطق جغرافية محددة، كما يتم العمل على هذا الموضوع بالتعاون مع أجهزة كثيرة في الدولة، لذا فإن هذا القرار جماعي.

آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم.. نصائح للمتقدمين

وبالتزامن مع إعلان بعض أخبار مسابقة 30 ألف معلم، تقول الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إن شروط المسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 من وجهة نظرها تتمثل في أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، حاصلا على دورات في التحول الرقمي، وتكون الأولوية لمن هم أقل من سن 45 عاما، مشددة في تصريحات لـ«الوطن» على المتقدمين بضرورة الاستعداد الجيد للمسابقة بالاطلاع على المناهج الجديدة.