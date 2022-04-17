عاجل.. «الدواء المصرية» تنفي تحريك أسعار 1200 صنف دواء في الأسواق

نفت هيئة الدواء المصرية، ما أُثير خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تحريك أسعار 1200 صنف دواء متداول في الأسواق المصرية، خلال الأيام الماضية.

وأكد المستشار محمد الدمرداش، الممثل القانوني لـ هيئة الدواء المصرية، أنّ هذا الرقم غير دقيق، وما تم تحريكه عدد قليل من أصناف الأدوية، وفقًا للتسعيرة المحددة من قبل الهيئة.

وعقب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا: «حدث بالفعل تحريك في بعض أسعار الأدوية وهو أمر طبيعي نظرًا لتحريك أسعار معظم السلع نتيجة ارتفاع الدولار».

كان عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب خليفة رضوان، أثاروا أزمة ارتفاع أسعار العديد من الأدوية وتأثيره على المرضى، كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم بشأن التطبيقات الإلكترونية الطبية وجدواها.