إصابة شخص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية

أصيب شخص، قبل قليل، جراء حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية، أمام مزلقان زكي بدائرة مركز شرطة طوخ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، حيث جرى رفع آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية، وعودتها لطبيعتها، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية.

إصابة سائق الدراجة النارية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة سائق الدراجة النارية، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.