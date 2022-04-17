رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة شخص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
02:56 م | الأحد 17 أبريل 2022
حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

أصيب شخص، قبل قليل، جراء حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية، أمام مزلقان زكي بدائرة مركز شرطة طوخ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، حيث جرى رفع آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية، وعودتها لطبيعتها، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية.

إصابة سائق الدراجة النارية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة سائق الدراجة النارية، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ المزيد:

مصرع شخص في تصادم سيارتين بالقليوبية

مصرع وإصابة 5 بالقليوبية في 3 حواث تصادم خلال 24 ساعة

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادثي تصادم بالقليوبية

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

التصريح بدفن جثة موظف لقي مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادثي تصادم بالقليوبية
بقلم حسن صالح