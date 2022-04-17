مزاد لبيع سيارات وتكاتك وجرار زراعي ومعدات حكومية.. الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن عقد جلسة مزاد علني يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 20 أبريل الحالي بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة لبيع سيارات ملاكي ونقل من عدد كبير من الماركات والطرازات وموتوسيكلات وتروسيكلات وتكاتك وجرار زراعي وسيارات إسعاف ولودر وكلارك، إضافة إلى مجموعة من المعدات المملوكة لعدد من الجهات الحكومية، ومعدات تابعة لعدد من الجهات الحكومية.

الإعلان عن مزاد علني يوم 20 أبريل

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي عن عقد جلسة مزاد علني الأربعاء 20 أبريل الحالي بقاعة النادي المصري القاهري لبيع عدد من السيارات والموتوسكيلات والتروسيكلات بجانب عدد وأدوات مملوكة لعدة جهات حكومية.

وأشارت الهيئة إلى أن السيارات المنتظر عرضها في قاعة المزاد العلني تتنوع بين سيارات ملاكي ماركة دايو ومرسيدس وميتسوبيشي وإيسوزا وتويوتا وشيفروليه ومازدا وبيجو وفيات واسكودا وجيب ونيسان سيات ونصر شاهين وداتسون زهيواندي وهوندا.

وتابعت «الخدمات الحكومية» أن المزاد سيتضمن عرض مجموعة من الموتوسيكلات ماركات كويتا وروماني علاوة على تكاتك ماركة باجاج، بالإضافة إلى سيارة إسعاف وجرار زراعي وأوتوبيسات وكلارك ولودر.

ماركات وطرازات مختلفة من السيارات

وأشارت الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلى أن جميع السيارات والموتوسيكلات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة والبعض منها بتراخيص وبعضها غير مرخصة وحددت "الخدمات الحكومية" قيمة كراسة الشروط بنحو 400 جنيه مشددة على ضرورة إحضار الكراسات عند دخول قاعة المزاد العلني ولا يمكن حضور جلسة المزاد بدون إحضار الكراسة.

وأكدت الخدمات الحكومية أن كراسة الشروط تباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع التحرير بحي الدقي بمحافظة الجيزة ولفتت إلى أن قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد 10 آلاف جنيه يتم استردادها عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد العلني في حال عدد الفوز بالمزاد بينما يتم زيادة القيمة لتصل إلى نحو 30% من قيمة المزاد في حال الفوز بجلسة المزاد العلني